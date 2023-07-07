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В Ташкенте отменили запланированный на октябрь концерт Григория Лепса

Концерт российского певца Григория Лепса, запланированный в Ташкенте на 23 октября, отменен по техническим причинам. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства культуры Узбекистана.

В Узбекистане отменили концерт Лепса
© РИА Новости

"На 23 октября этого года во Дворце "Дружбы народов" была запланирована концертная программа российского певца Григория Лепса. По техническим причинам концертная программа была перенесена", - говорится в сообщении.

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В ведомстве добавили, что планировавшие посетить мероприятие "могут получить возмещение за купленные билеты в соответствующем порядке".

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