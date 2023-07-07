Раскрыты подробности о состоянии здоровья Мадонны

Выздоровление 64-летней певицы идет медленно, чего она сама не ожидала. Мадонна много времени проводит в постели, хотя рассчитывала поправиться к своему юбилейному туру Celebration, старт которого намечался на 15 июля.

Изначально бактериальная инфекция привела ее в отделение интенсивной терапии на несколько дней после того, как она потеряла сознание у себя дома. У нее была лихорадка больше месяца, но она держала это в секрете, опасаясь, что это может сорвать ее тур.