Иосиф Пригожин объяснил, почему фестиваль Лаймы Вайкуле утратил популярность

Продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал фестиваль Лаймы Вайкуле в Латвии. Его слова цитирует Woman.ru.

По словам Пригожина, фестиваль Вайкуле «Рандеву» уже не так популярен, как раньше. Он объяснил причину снижения интереса к мероприятию.

«То, что пытается предложить фестиваль Лаймы, носит уже политический характер, а артисты должны объединяться и объединять людей», — заявил продюсер.

Шоумен обвинил латвийские власти в недостойном поведении по отношению к российским артистам. Он напомнил, что на фестивале «Новая волна», который проходил в Юрмале, всегда выступали звезды из России.

«Убрав ''Новую волну'' и лишив артистов возможности выступать, латвийские власти поступили не дружественно. Индустрия оказалась фальшивой и лживой. Поэтому сейчас мало кто хочет ехать на другой фестиваль и танцевать на костях ''Новой волны'', — считает Пригожин.

Фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala, который представляет Лайма Вайкуле, был перенесен с 2022 на 2023 год. Организаторы мероприятия объясняли перенос ситуацией на Украине. Участники сопровождающей певицу группы в основном проживают за пределами Латвии. Традиционно в Laima Rendezvous участвовали российские исполнители, включая Филиппа Киркорова и Хиблу Герзмава, также основным языком фестиваля является русский.