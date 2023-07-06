Викторию Боню уличили в новой пластике

Подписчики уличили российскую телеведущую и блогершу Виктория Боню в новой пластической операции. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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43-летняя знаменитость разместила видео, в котором она запечатлена выходящей из машины. На ней надето облегающее платье длины мини серого цвета.

Фанаты обратили внимание на одну деталь во внешнем виде телезвезды. По их мнению, Боня прибегнула к помощи хирургов, сделав пластику ягодиц. Свои предположения они принялись писать в комментариях под роликом, который набрал 132 тысячи лайков.

«Лучшие друзья девушек — это теперь не бриллианты, а пластические хирурги», «Накладная попа?», «Все хорошо, но режет глаза неестественные пропорции», «А где такую попу сделала? Какая процедура? А то я все качаю, а она все не растет», «Такую не наприседаешь! Будто прилепили», — высказывались они.