Лолита отреагировала на слухи о своей смерти

Лолита отреагировала на новости о своей смерти: «Теперь знаю, кто обо мне будет плакать»
Певица Лолита в своем телеграм-канале рассказала, что недобросовестные журналисты стали распространять информацию о ее смерти. Причем делают это только в Германии.
«Дорогие коллеги, спасибо вам. Я теперь знаю, кто обо мне будет плакать. Появились сообщения о том, что я сдохла. Но появилось оно странным образом только в Германии», – сообщила певица.
Также она предостерегла фанатов и своих знакомых не переводить деньги мошенникам, которые отправляют голосовые сообщения с ее голосом. Некоторые злоумышленники совершают звонки с подменного номера телефона, который похож с номером певицы.
«Пришел мой черед предупреждать вас о мошенниках. Вам могут даже поступить мои голосовые сообщения в контексте выхода на криптовалюту. Людям даже набирают якобы с моего телефона. Пожалуйста, не реагируйте», – рассказала Лолита
Ранее «ФедералПресс» писал о том, что Филипп Киркоров покинул страну. О решении отправиться в небольшое путешествие народный артист сообщил в своих соцсетях, дабы заранее пресечь возможные слухи.