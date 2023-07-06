Концерт Григория Лепса отменили в Кыргызстане

В Кыргызстане отменили концерт Григория Лепса. Об этом сообщает издание «Радио Азаттык» со ссылкой на организаторов выступления.

Выступление Лепса должно было пройти 2 августа в городе Чолпон-Ата Иссык-Кульской области. По данным издания, причиной отмены послужило недовольство среди общественности. Отмечается, что после анонса мероприятия некоторые пользователи соцсетей выступили против концерта музыканта в Кыргызстане из-за его поддержки СВО.

Отмечается, политолог Алмаз Тажибай заявил, что «Кыргызстан придерживается нейтральной позиции в войне России с Украиной, поэтому на территории страны не должны проходить концерты артистов, поддерживающих военную политику Кремля».

В июне концертная площадка в Казахстане разорвала контракт с Григорием Лепсом и отменила его выступление в Конаеве 8 июля. По информации казахстанских СМИ, отмены концерта потребовали активисты из-за обещания Лепса выплачивать вознаграждение за подбитые танки ВСУ.

23 июня активисты из Узбекистана потребовали отменить концерт российского певца Григория Лепса в Ташкенте.

4 июля стало известно, что Лепс выплатил бойцу СВО с позывным «Веном» 1 миллион рублей за уничтоженный танк Leopard.