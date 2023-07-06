Певицу Лолиту «похоронили» в Германии

Лолита Милявская пожаловалась на мошенников. В своем Telegram-канале певица рассказала, что недоброжелатели даже однажды «похоронили» ее.
«Я теперь знаю, кто по мне будет плакать, когда появилось сообщение, что я сдохла. Но появилось оно странным образом почему-то только в Германии. И все, у кого там родственники, меня оплакали. Хорошо, что друзья позвонили. Одно радует – я точно знаю, кому я небезразлична», — поделилась звезда.
По словам Лолиты, в последнее время мошенники находят новые способы вымогательства и используют личные данные знаменитостей, чтобы получить деньги от их знакомых. Она призвала не только друзей, но и поклонников проверять такие ситуации и звонить человеку «даже ночью», если от его имени рассылают просьбы о денежной помощи.
На мошенников пожаловалась и Вера Брежнева. Звезда рассказала, что неизвестные создали несколько фейков и вымогают у пользователей деньги от ее имени. Брежнева обратилась к поклонникам и призвала не вестись на мошеннические схемы.