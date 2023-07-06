Жена Джастина Бибера появилась на публике в украшениях за 32 млн рублей

Американская модель и жена певца Джастина Бибера Хейли появилась на публике в украшениях за десятки миллионов рублей. На ее образ обратили внимание журналисты издания PageSix.

© @haileybieber

26-летняя манекенщица опубликовала снимок в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), на котором она продемонстрировала образ для вечеринки, организованной бизнесменом Майклом Рубином. На размещенном фото знаменитость предстала в облегающем белом платье с вырезом в области бедер бренда Maygel Coronel.

Свой наряд звезда дополнила многочисленными аксессуарами общей стоимостью 360 тысяч долларов (32,6 миллиона рублей) от ювелирного бренда Tiffany. Среди них ожерелья Victoria Vine за 139 тысяч долларов (12 миллионов рублей), Victoria Alternating Graduated за 9000 долларов (8 миллионов рублей) и Victoria Graduated Line за 74 тысячи долларов (6,4 миллиона рублей).

Помимо этого, жена Бибера примерила серьги-подвески с бриллиантами, стоимость которых составила 56,5 тысячи долларов (4,7 миллиона рублей).