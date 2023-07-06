Вдова умершего в 2020 году MF Doom раскрыла причину смерти рэпера
Вдова рэпера MF Doom (настоящее имя — Дэниел Думилей) Жасмин раскрыла причину его смерти. Ее слова цитирует Pitchfork.
Как рассказала жена покойного музыканта, незадолго до смерти он попал в больницу. После двух доз нового лекарства от кровяного давления он обратился в отделение неотложной помощи с проблемами дыхания и отеком горла и языка. Во время его пребывания в больнице здоровье внезапно ухудшилось, и в результате реакции на лекарство от давления он скончался.
Жасмин рассказала, что в какой-то момент она получила тревожный сигнал от мужа и была вынуждена позвонить в больницу, чтобы сообщить медсестрам. Из-за ограничений, связанных с пандемией, ей запретили личные визиты, пока персонал не отключил респиратор в день его смерти.
Рэпер MF Doom скончался в возрасте 49 лет 31 октября 2020 года.
Дэниел Думилей родился 9 января 1971 года в Великобритании, большую часть жизни прожил в США. Он начал читать рэп в конце 1980-х под именем Zev Love X в группе KMD, после этого начал сольную карьеру. Думилей стал известен постоянным ношением маски и использованием образа злодея в текстах треков. Последний сольный альбом рэпера «Born Like This» вышел в 2009 году.