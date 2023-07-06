Вдова умершего в 2020 году MF Doom раскрыла причину смерти рэпера

Вдова рэпера MF Doom (настоящее имя — Дэниел Думилей) Жасмин раскрыла причину его смерти. Ее слова цитирует Pitchfork.

© MF Doom/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)

Как рассказала жена покойного музыканта, незадолго до смерти он попал в больницу. После двух доз нового лекарства от кровяного давления он обратился в отделение неотложной помощи с проблемами дыхания и отеком горла и языка. Во время его пребывания в больнице здоровье внезапно ухудшилось, и в результате реакции на лекарство от давления он скончался.

Жасмин рассказала, что в какой-то момент она получила тревожный сигнал от мужа и была вынуждена позвонить в больницу, чтобы сообщить медсестрам. Из-за ограничений, связанных с пандемией, ей запретили личные визиты, пока персонал не отключил респиратор в день его смерти.

Рэпер MF Doom скончался в возрасте 49 лет 31 октября 2020 года.