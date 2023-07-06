Фанат Machine Gun Kelly попросил рэпера ударить его по лицу на концерте. В соцсетях появился соответствующий видеоролик.
Во время выступления в Rock Werchter в Бельгии музыкант смутился, прочитав табличку фаната с надписью «я только что приехал из Мексики, ударь меня по лицу». Однако он решил выполнить просьбу и ударил поклонника.
«Почему ты так сильно хочешь, чтобы я ударил тебя по лицу? Чувак, на мне кольца, это будет больно. Мне будет плохо, ты в первом ряду поешь все слова. Я подумаю», — сказал он незадолго до того, как слегка ударить фаната.
После этого Machine Gun Kelly крикнул поклоннику, что любит его, и продолжил выступление.
В сети ролик завирусился под названием «воплощаем мечты в реальность». Фанат музыканта обрадовался, когда получил от кумира удар по лицу после просьбы.
Machine Gun Kelly выпустил сингл «Pressure» в конце мая. Певец вернулся к рэп-корням после экспериментов с поп-панком на двух последних альбомах — «Tickets To My Downfall» (2020) и «Mainstream Sellout» (2022).