«Почему ты так сильно хочешь, чтобы я ударил тебя по лицу? Чувак, на мне кольца, это будет больно. Мне будет плохо, ты в первом ряду поешь все слова. Я подумаю», — сказал он незадолго до того, как слегка ударить фаната.