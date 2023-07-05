Рэпера Лигалайза потребовали признать иноагентом из-за нового клипа

Межрегиональное общественное движение «Зов Народа» обратилось в Генеральную прокуратуру с требованием занести рэпера Андрея Меньшикова (известного как «Лигалайз») в реестр иноагентов. Письмо опубликовано на странице движения в соцсети «ВКонтакте».

Представители движения пояснили, что в клипе под названием «МИР!! ВАШЕМУ!! ДОМУ!!» содержится текст и материалы, направленные на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации.

В частности, военные представляются в неприглядном виде, уточнили общественники. Вместе с тем, различные экстремисты изображены в ролике как мнимые мученики и узники.

После выпуска клипа, уточнили представители движения, исполнитель покинул Россию и дал интервью оппозиционным СМИ. В нем он указал, что только на Западе почувствовал себя «среди своих».