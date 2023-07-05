Звезда «Клона» Стенио Гарсиа госпитализирован с острым сепсисом после пластики лица

Актер Стенио Гарсиа, сыгравший дядю Али в культовом сериале «Клон», госпитализирован в одну из больниц Сан-Паулу (Бразилия) с острым сепсисом, пишет газета Folha de S.Paulo.

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По данным газеты, 91-летний артист обратился в больницу в субботу, 1 июля, с с жалобами на боль в бедре и ногах.

Врачи провели тщательное обследование пациента и выявили у него септицемию, которая является одной из форм сепсиса. На фоне этого медики приняли решение о его госпитализации.

Марилени Саади, жена Стенио, рассказала, что актер дышит самостоятельно, его не подключали к аппарату ИВЛ. Она пояснила, что в настоящее время ее муж проходит курс антибиотиков.