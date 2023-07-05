Бывшая участница группы «Мираж» Гулькина пожаловалась на размер пенсии
Певица Наталия Гулькина пожаловалась в беседе с Aif.ru, что ей приходится работать на пенсии.
По словам Гулькиной, сумма ее пенсии составляет 15 тыс. рублей в месяц. Артистка заявила, что на эти деньги невозможно прожить. Звезда уточнила, если бы она была заслуженной артисткой, то получала бы около 45 тысяч рублей в месяц. Певица пыталась добиться данного статуса, но у нее не вышло.
«Заслуженная артистка дополнительно 30 тыс. получает. Но для этого нужно подать огромное количество всяких бумажек в разные инстанции. Я несколько раз начинала, но до финала так и не дошла… А я еще и сердобольный человек. У меня дома живет 11 котов. И два больших аквариума с рыбами — я очень люблю природу. Это такой мой маленький рай», — рассказала артистка.
В 2022 году ходил слух, что Гулькина готовится к свадьбе, однако она опровергла это. По словам певицы, ее сердце свободно. Артистка уверила, что ее легкий флирт на работе не стоит воспринимать всерьез. Гулькина добавила, что хочет выйти замуж за мужчину, который будет гораздо моложе ее.
Ранее актер Александр Олешко заявил, что сериал «Папины дочки» подарил ему счастливую пенсию.