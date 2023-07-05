Бывшая участница группы «Мираж» Гулькина пожаловалась на размер пенсии

«Заслуженная артистка дополнительно 30 тыс. получает. Но для этого нужно подать огромное количество всяких бумажек в разные инстанции. Я несколько раз начинала, но до финала так и не дошла… А я еще и сердобольный человек. У меня дома живет 11 котов. И два больших аквариума с рыбами — я очень люблю природу. Это такой мой маленький рай», — рассказала артистка.