Собчак оценила стиль Бони и Стрелец фразой «парижский шик по-саратовски»

Известно, что Стрелец высказалась в сети по поводу новой прически Бони, назвав ее одним из самых удачных бьюти-образов. Помимо этого, журналистка заявила, что массовая критика, регулярно поступающая в адрес Бони, является преднамеренным действием.

«Вам миллион раз может казаться странной Виктория Боня, но если из всех странных людей ее разносят чаще всех, значит, это кому-нибудь нужно», — заявила она.

«У девушек много общего. Оказывается, их обеих высмеивают не за привычку изображать "парижский шик по-саратовски", а просто злые завистливые люди типа Собчак тратят миллионы на их "травлю". Обожаю обеих!!!» — заключила телеведущая.

В июне Собчак подняли на смех из-за наряда в новом видео. Так, журналистка предстала перед камерой в майке с глубокими вырезами на руках, которую она надела поверх кроп-топа. При этом ее образ дополнили синие джинсы и черный кожаный ремень. Подписчики не оценили внешний вид знаменитости и раскритиковали ее в сети.