Яна Рудковская появилась на публике в коротком платье на бретелях

Продюсер, жена олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Яна Рудковская стала гостьей светского ужина. Соответствующая информация поступила в «Газету.Ru» от организаторов.

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В минувший вторник, 4 июля, ресторатор Александр Раппопорт собрал друзей на летней веранде греческого ресторана «Пифагор». «Афинский ужин» посетили многие звезды, в том числе Яна Рудковская.

Звезда появилась на публике в коротком кружевном платье на тонких бретелях и босоножках на шпильке. Образ дополнили миниатюрная сумка Christian Dior.

Среди гостей также были замечены блогер Ида Галич, стилист Алеко Надирян, телеведущая Юлия Бордовских и многие другие.