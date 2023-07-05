Журналистка Стрелец заступилась за Викторию Боню после хейта в сети

Журналистка и блогерша Надежда Стрелец заступилась за Викторию Боню в своем Telegram-канале.

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По словам Стрелец, телеведущая не заслуживает такого количества хейта, который обрушился на нее в сети. Журналистка призналась, что в последнее время не видела, чтобы кто-то из знаменитостей поддерживал Боню.

«Не могу сказать, что некоторые из ее посланий не вызывают у меня улыбку, но массовый «Telegram-психоз» вокруг ее персоны удивляет. Мне, например, понравилось ее новое каре — считаю этот бьюти-образ одним из самых удачных», — поделилась Стрелец. По словам блогерши, Боня «является удобной мишенью для токсиков».

Стрелец предположила, что заявления телеведущей о том, что кто-то заказал ее травлю в сети, вполне могут оказаться правдивыми. Она отметила, что хейт в соцсетях в отношении Бони «возник не просто так».

Сама Виктория Боня считает несчастливыми людей, которые негативно отзываются о ней. Боня высмеяла слова Собчак о том, что покупает билеты на Каннский фестиваль и ездит туда не из-за личных заслуг. Звезда заявила, что вполне заслуженно уже 12 лет появляется в Каннах.