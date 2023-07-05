Бородина показала фигуру в купальнике

Российская телеведущая Ксения Бородина показала фигуру в откровенном наряде во время отпуска в Турции. Соответствующая история появилась в ее Instagram- аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

© @borodylia

На размещенных снимках 40-летняя знаменитость предстала на отдыхе в черном раздельном купальнике, состоящем из бюстгальтера на широких бретелях и трусов на высокой посадке. При этом звезда продемонстрировала подтянутое тело с кубиками пресса на животе и пышной грудью.

В качестве аксессуаров Бородина выбрала множество браслетов, надетых на левое запястье, и кулон на шее. Свой образ она дополнила уложенными в легкие волны распущенными темными волосами, а от макияжа отказалась. «Скучали?» — подписала телезвезда кадр.