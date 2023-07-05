Кушанашвили назвал Лободу "жалкой"

«Какая она жалкая»: Отар Кушанашвили раскрыл правду о концертах Светланы Лободы в России
Светлана Лобода уже больше года живет в Латвии. Она оставила всю недвижимость в России и перебралась в Европу вместе с детьми. Артистка сейчас гастролирует по странам бывшего СССР и даже устроила тур по Америке.
Артистка отмечает, что Россия потеряла успешного артиста. Однако не все согласны с ее мнением. Например, Отар Кушанашвили негативно высказался о Светлане и заявил, что певице стоит спуститься с небес на землю.
По словам Отара, Светлана действительно собирала залы и была популярна на севере Бирюлево, где кинотеатры забивались битком на ее выступления. Разумеется, Отар шутил. И назвал звезду «жалкой».
Стоит отметить, что Светлана не реагирует на критику в свой адрес со стороны бывших российских коллег. Лобода признавалась, что она сильно потеряла в доходе, но при этом подчеркивает, что ее это сейчас мало волнует. Долгое время Светлана переводила часть заработанных средств на восстановление города в Украине. Лобода оставила в России всю свою недвижимость, но пока что не продает ее.