Катя Лель рассказала об открывшемся в детстве даре целительства
Певица Катя Лель призналась, что открыла в себе дар целительства еще в детстве. Ее слова цитирует mk.ru.
«Оказывается, в нас все заложено в зависимости от даты рождения. Мы приходим сюда с определенной программой. <...> Я, например, узнала, что я — мистический персонаж, обладаю прекрасными качествами: могу помогать людям, могу предвидеть, могу наделять энергией и быть лекарем», — поделилась звезда.
По словам Лель, к ней часто обращаются за помощью артисты, и она может вылечить их своей энергией даже дистанционно. Она вспомнила, что однажды помогла Аите Цой, и сломанная нога певицы зажила благодаря лечению Лель.
«Я тогда сказала Аните, что на своем концерте она будет уже на своих ногах без костылей. И так и случилось, это было чудо. И когда я видела каждый ее шаг в Кремле на концерте, я сидела и рыдала», — рассказала исполнительница.
Имена других артистов, которые обращаются к ней за помощью, Лель называть не стала. После случая с Цой, по словам звезды, к ней начали обращаться многие коллеги.
«Обращались и артисты, но я думаю, если они захотят рассказать об этом, они сами это сделают. Просьб о помощи много, но я не могу разорваться», — заявила Лель.
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