Агата Муцениеце высказалась о личной жизни

Актриса Агата Муцениеце отказалась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) комментировать свою личную жизнь.
Муцениеце объяснила, что не хочет говорить о своих романах.
«Пускай это будет мое личное дело. Если мне когда-нибудь захочется чем-то поделиться с вами — я это сделаю. Пока что охота оставить это при себе», — рассказала звезда.
Муцениеце также поразмышляла над темой романов. Актриса не знает, что главное в отношениях с мужчиной. По словам артистки, она долгое время пыталась разобраться в данном вопросе, но не нашла для себя конкретного ответа.
«Иногда кажется, что самое главное — понимание, любовь, секс, какая-то химия, а потом это не работает. И ты думаешь: «Может быть, это не самое главное». Потом думаешь, что самое главное, чтобы он о тебе заботился, чтобы он был добрым, богатым, умным, нетворческий, чтобы он был логичным, а потом и это не работает. Наверное, неизвестно, что самое главное», — поделилась артистка.
Муцениеце предположила, что самое главное в отношениях — это «искра» между людьми. По ее мнению, затем партнеры сами разберутся, что считают самым важным друг в друге.
Муцениеце воспитывает сына Тимофея и дочь Мию от актера Павла Прилучного. Артисты были в браке с 2011 по 2020 год.
Ранее Муцениеце пожаловалась, что Прилучный обматерил ее из-за иска.