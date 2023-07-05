Агата Муцениеце высказалась о личной жизни

«Иногда кажется, что самое главное — понимание, любовь, секс, какая-то химия, а потом это не работает. И ты думаешь: «Может быть, это не самое главное». Потом думаешь, что самое главное, чтобы он о тебе заботился, чтобы он был добрым, богатым, умным, нетворческий, чтобы он был логичным, а потом и это не работает. Наверное, неизвестно, что самое главное», — поделилась артистка.