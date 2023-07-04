Собчак жестко ответила на слухи о беременности

На слухи о беременности жестко ответила журналистка Ксения Собчак в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ). Она нецензурно выругалась в адрес подписчицы, задавшей вопрос на эту тему.