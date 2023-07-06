TMZ: Мадонна может не восстановиться после болезни перед турне

Американская поп-певица Мадонна может не успеть восстановиться после болезни перед стартом её мирового турне, сообщил портал TMZ со ссылкой на источники в ее окружении.

По данным портала, артистка сейчас практически не встает с кровати. Ранее менеджер исполнительницы Гай Осири сообщал, что Мадонна попала в больницу с бактериальной инфекцией. По его словам, у певицы развилась бактериальная инфекция, из-за которой она несколько дней провела в отделении интенсивной терапии.