Иосифа Пригожина возмутил мерч с его лицом и символикой ЧВК

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что мерч с его лицом стали продавать в интернете без его разрешения.

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Пригожин опубликовал скриншот с онлайн-магазина, где выставлена на продажу наклейка с лицом продюсера. Она нарисована как пародия на эмблему ЧВК «Вагнер». Супруг певицы Валерии признался, что хоть и обладает чувством юмора и самоиронией, но всему должен быть предел.

«Как вы считаете, продавать наклейки, зарабатывать деньги, используя чужое изображение без согласования, это нормально? Хоть бы позвонили, копеечку предложили, я, может быть, подумал и дал согласие. Я, конечно, рад такой «востребованности», но это уже перебор», — заявил продюсер.

26 июня Иосиф Пригожин пошутил о желании сменить фамилию после мятежа ЧВК «Вагнер». Он добавил, что 24 июня получил очень много сообщений, связанных с его фамилией.

24 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин поднял мятеж. Одной из целей так называемого «марша справедливости» на Москву, о котором объявил Пригожин, была отставка Шойгу и главы Генштаба Валерия Герасимова. ФСБ возбудила уголовное дело против Пригожина. Ситуацию урегулировали в течение суток при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко.