Подруга Мадонны сообщила о самочувствии певицы

Подруга певицы Мадонны и телеведущая Рози О’Донелл сообщила, что звезда чувствует себя хорошо. Соответствующее заявление она сделала у себя в социальных сетях.

О’Донелл разместила у себя архивный кадр с певицей. Под фотографией телеведущей сразу стали задавать вопросы о самочувствии Мадонны.

«С ней все в порядке», — ответила на один из них О’Донелл.