Подруга Мадонны сообщила о самочувствии певицы
Подруга певицы Мадонны и телеведущая Рози О’Донелл сообщила, что звезда чувствует себя хорошо. Соответствующее заявление она сделала у себя в социальных сетях.
О’Донелл разместила у себя архивный кадр с певицей. Под фотографией телеведущей сразу стали задавать вопросы о самочувствии Мадонны.
«С ней все в порядке», — ответила на один из них О’Донелл.
Напомним, что Мадонну госпитализировали с острой бактериальной инфекцией 24 июня. Несколько дней певице пришлось провести в отделении интенсивной терапии. Затем Мадонну выписали из больницы, отправив продолжать лечение домой.
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