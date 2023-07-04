Поклонница лидера Sex Pistols Джонни Роттена проникла в его дом

Поклонница британского рок-музыканта и лидера группы Sex Pistols Джонни Роттена проникла в его дом. Об этом сообщает TMZ.

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По данным издания, около месяца назад фанатка артиста начала звонить ему на телефон, а также бросать в его почтовый ящик письма. На этом преследование поклонницы не закончились: совсем недавно ей удалось проникнуть на территорию дома лидера Sex Pistols, расположенного в Лос-Анджелесе.

Фанатка прогуливалась по заднему двору особняка музыканта, когда столкнулась с ним лицом к лицу. Роттен попросил ее немедленно покинуть его территорию, а также обратился в полицию. Сообщается, что правоохранительные органы начали расследование.