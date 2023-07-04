У сломавшего семь ребер Николая Дроздова появились проблемы со зрением
Певец и композитор Дмитрий Дунаев, друг семьи телеведущего Дроздова, рассказал, что с Николаем Николаевичем "всё прекрасно", но проблемы со здоровьем после тяжелых переломов остаются. Сейчас ученый восстанавливается, отдыхает на даче.
"Определенные сложности с восстановлением здоровья есть - все-таки 86 лет", - напомнил Дунаев в беседе с ТАСС, продолжая: "После переломов действительно тяжеловато дышать, есть проблемы и со зрением небольшие".
Ранее сам Дроздов рассказал про остаточные явления переломов - ему пока тяжело дышать полной грудью и появилась сутулость, с которой профессор борется специальными упражнениями.