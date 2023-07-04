У сломавшего семь ребер Николая Дроздова появились проблемы со зрением

Певец и композитор Дмитрий Дунаев, друг семьи телеведущего Дроздова, рассказал, что с Николаем Николаевичем "всё прекрасно", но проблемы со здоровьем после тяжелых переломов остаются. Сейчас ученый восстанавливается, отдыхает на даче.