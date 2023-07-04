Тамара Гвердцители высказалась об исполнении песен на русском языке

Тамара Гвердцители дала интервью молдавскому телеканалу TVC21. В нем певица прокомментировала слухи о том, что отказалась от песен на русском языке.

Гвердцители удивилась, что в сети распространяют слухи о том, что она не выступает с русскоязычными композициями. Она опровергла эту информацию.

«Ложь. Безумие. Еще раз ложь. Невозможно себе мой концерт представить без русских песен. Это, знаете, как собрать букет, где рядом друг с другом находятся разные цветы. Они составляют единую композицию», — заявила артистка.

По словам Гвердцители, она рада исполнять песни на различных языках. По причине того, что мать артистки работала учительницей русского языка, она не намерена отказываться от репертуара на русском из-за политической повестки.