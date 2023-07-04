Тамара Гвердцители высказалась об исполнении песен на русском языке

Тамара Гвердцители дала интервью молдавскому телеканалу TVC21. В нем певица прокомментировала слухи о том, что отказалась от песен на русском языке.
Гвердцители удивилась, что в сети распространяют слухи о том, что она не выступает с русскоязычными композициями. Она опровергла эту информацию.
«Ложь. Безумие. Еще раз ложь. Невозможно себе мой концерт представить без русских песен. Это, знаете, как собрать букет, где рядом друг с другом находятся разные цветы. Они составляют единую композицию», — заявила артистка.
По словам Гвердцители, она рада исполнять песни на различных языках. По причине того, что мать артистки работала учительницей русского языка, она не намерена отказываться от репертуара на русском из-за политической повестки.
В мае сообщалось, что Тамара Гвердцители выступила в Нью-Йорке в рамках концертного тура. Поклонники остались недовольны концертом артистки в США: она выступала перед русскоязычными слушателями, однако не стала исполнять свои песни на русском языке. В соцсетях они рассказали, что на концерт пришли в основном эмигранты из России, после чего были разочарованы поступком певицы.