Светлана Светличная напала на медсестру в больнице

Актриса Светлана Светличная напала на медсестру в клинике. Об этом сообщила ее подруга в беседе с изданием «7Дней».

«Света стала там какой-то бурной, вместо умиротворения началась агрессия. Насколько я знаю, она даже напала там на медсестру», — отметила подруга артистки.

У Светличной появились первые признаки деменции около четырех лет назад. Она жаловалась на провалы в памяти и неадекватные идеи. Из-за болезни 83-летняя актриса считала, что ей чуть более 40 лет. После новости о заболевании звезды она несколько раз была госпитализирована с проблемами со здоровьем.

В ноябре 2021 года Светличная пропала без вести. Через некоторое время после новости о пропаже артистки она была обнаружена в студии, где принимала участие в съемках ток-шоу.

Невестка актрисы Ольга Ивашова в 2022 году после очередной госпитализации Светличной стала отрицать слухи о том, что у свекрови деменция. Женщина заверила, что артистка узнает своих родственников, хотя в силу возраста испытывает некоторые проблемы с памятью.