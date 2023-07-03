Дибров рассказал, смотрит ли «Кто хочет стать миллионером?»

«У меня просто нет времени телевизор смотреть. Я не только Юлю Караулову (новую ведущую шоу – прим. ред.) не смотрю, я и другие программы не смотрю, мне некогда», – рассказал Дибров.

Помимо этого Дибров также рассказал, что не выходил на полноценный выходной с 1981-го года. «Я в 1981-м приехал в Москву из Ростова-на Дону и с тех пор у меня не было ни одного по-настоящему выходного дня. Когда я болтаю черти что черти с кем – я тоже работаю. Или когда лежу целый день и думаю – я понимаю, что со стороны это же выглядит как страшное преступление. А я и тогда ведь работаю», – заявил он.