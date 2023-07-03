Дибров рассказал, смотрит ли «Кто хочет стать миллионером?»
Российский телеведущий Дмитрий Дибров заявил, что не смотрит телешоу «Кто хочет стать миллионером?», ведущим которого он раньше являлся. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
По словам телеведущего, у него просто нет времени на просмотр телевизора.
«У меня просто нет времени телевизор смотреть. Я не только Юлю Караулову (новую ведущую шоу – прим. ред.) не смотрю, я и другие программы не смотрю, мне некогда», – рассказал Дибров.
Помимо этого Дибров также рассказал, что не выходил на полноценный выходной с 1981-го года. «Я в 1981-м приехал в Москву из Ростова-на Дону и с тех пор у меня не было ни одного по-настоящему выходного дня. Когда я болтаю черти что черти с кем – я тоже работаю. Или когда лежу целый день и думаю – я понимаю, что со стороны это же выглядит как страшное преступление. А я и тогда ведь работаю», – заявил он.
Ранее Дибров «благословил» Караулову на работу в «Кто хочет стать миллионером?».