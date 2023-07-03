«Твой Бро» и звёзды рекомендуют: Гороскоп на июль

Овен, Овны, уже середина лета, пора расслабиться! Книги и фильмы, конечно, хороший способ отвлечься от рабочей рутины, но звёзды советуют заняться активным отдыхом.

Задача Овнов на июль — испытать весь спектр положительных эмоций.

Видео дня

В работе же нужно привести всё в порядок: долой старые бумаги, отчёты и черновики. Организовав рабочее пространство с чистого листа, вам сразу же захочется заполнить пустоту новыми проектами и набросками. Не помешает, кстати, навести порядок и в своей голове, отбросив ненужные мысли., Телец, Время встретиться со своими страхами лицом к лицу, Тельцы! В июле необходимо проанализировать всё, что вас беспокоит, чтобы изменить жизнь к лучшему. Возможно, многие сомнения, которые так вас пугали, окажутся совершенно безобидными.

Тельцы увидят, что находились в плену своих иллюзий.

В середине лета самое время отправиться в долгожданный отпуск, чтобы освежить тело и мысли. На финансовом горизонте ожидаются позитивные перемены. Порадуйте себя долгожданной и приятной покупкой., Близнецы, Близнецы, будьте проще! Звёзды советуют подходить с юмором к ситуациям, которые могут произойти.

Не акцентируйте внимание на негативных эмоциях, это может сказаться на здоровье.

Кстати, о нём. Перестаньте думать, что «всё само пройдёт» и запишитесь уже к хорошему врачу. Не забывайте о близких и друзьях. Они помогут вам расслабиться и поднимут настроение. Финансовая стихия не бушует, на горизонте стабильность и штиль. Так что советуем мыслить рационально и придерживаться бюджета., Рак, Звёзды просят сделать перерыв, Раки! Напряжённая работа в июле может плохо сказаться на продуктивности. Советуем сохранять уверенность и спокойствие в коллективе, не вступайте в споры без объективной причины.

Всё, что произойдёт в июле, будет работать на благо Раков.

Опасаться за свою репутацию не стоит. И помните — важно уметь отдыхать. Возьмите отпуск и отправляйтесь в путешествие, которое зарядит энергией для новых проектов. И по секрету: звёзды нашептали о возможной прибавке к зарплате., Лев, Львы, будьте внимательнее! Вы можете упустить возможность профессионального роста, если будете слишком часто смотреть по сторонам. Действуйте осторожно и держите обстановку на работе под контролем.

Но важно не превратить профессиональную деятельность в рутину.

Попробуйте внести в неё что-то новое: для начала поменяйте фоновую музыку или замените привычное обеденное блюдо. В середине лета советуем расставить приоритеты, чтобы расчистить путь к будущему. К счастью или к сожалению, в финансовом плане всё стабильно., Дева, В июле звёзды настойчиво рекомендуют стать решительнее. Если вам что-то нужно, то непременно действуйте. Девы увидят, что зря сомневались столько времени. Двигайтесь вперёд, но не забывайте быть бдительными. Возможно, кто-то из коллег задумал совершить пакость в вашу сторону. Советуем внимательно присмотреться к окружению на работе. Не забывайте о друзьях. Июль — отличная возможность для отдыха на природе с близкими. Уютные тёплые вечера в приятной компании зарядят позитивными эмоциями, которые вам так необходимы., Весы, Весы, время повеселиться! В июле советуем провести время с улыбкой беззаботности.

Отправляйтесь на вечеринки.

Возможно, дни рождения, свадьбы и другие праздники сольются в один поток, по которому вы будете плыть. Звёзды говорят, что и у самих Весов может произойти что-то приятное и достойное того, чтобы отметить небольшим торжеством. Но там, где люди, может быть и недопонимание. Советуем проявлять мудрость и избегать конфликтов. Вы способны действовать так, чтобы ситуация сложилась в вашу пользу., Скорпион, Быстро, мощно, эффективно. С такими словами ассоциируются Скорпионы в июле. Вам захочется решить многие вопросы сразу и одним усилием.

Однако будьте осторожны, звёзды советуют тщательно обдумать свои действия.

Гораздо эффективнее двигаться к цели постепенно, шаг за шагом. Это безопаснее и продуктивнее, потому что на каждом этапе Скорпионы будут получать опыт, который позволит двигаться дальше ещё увереннее. Возможно, в июле кто-то попытается поставить препятствия на вашем пути, но не позволяйте сбить себя с курса., Стрелец, Стрельцы, цельтесь в успех. Звёзды советуют разобраться в своих возможностях. Вы должны понять, какие качества и навыки помогают двигаться вперёд, а какие, наоборот, тормозят. Не исключено, что некоторые приобретения могут оказаться не так полезны, как казалось раньше.

Благодаря чёткому самоанализу вы сможете построить маршрут к желанному будущему.

Не забывайте о близких. В середине лета советуем стать бескорыстными волшебниками. Если кто-то помогает вам, вы должны отплатить тем же., Козерог, Что это? Заманчивые перспективы! Козерогам в июле может поступить интересное предложение, от которого не стоит отказываться сразу. Звёзды советуют тщательно обдумать свои возможности и принять мудрое решение. Не бойтесь выходить из зоны комфорта и пробовать что-то новое.

Поиск себя — неотъемлемая часть профессионального роста.

В ответах на вопросы вам могут помочь близкие. Поэтому чаще собирайтесь июльскими вечерами, чтобы скрасить рабочие будни хорошими воспоминаниями, а заодно — услышать важные слова., Водолей, Расширяйте кругозор, Водолеи! В середине лета попытайтесь сменить обстановку и вырваться из строгих рамок, которые вы сами себе установили. Если будете бить в одну точку, то не прощупаете остальное пространство.

В июле нужно научиться искать разные варианты решения задач и выбирать из них лучший.

Звёзды советуют Водолеям корректировать свои цели, так как жизненная ситуация меняется практически ежедневно. Если идти в ногу со временем, вам будет проще решать поставленные задачи., Рыбы, Рыбы, в вас скрыт настоящий детектив. Однако пора перестать подозревать всех и каждого. В июле советуем научиться доверять людям, в особенности тем, с кем вы чаще всего взаимодействуете.

Творчество в этом месяце займёт отдельное место в жизни Рыб.

Возможно, вы раскроете в себе необычную сторону или освоите новый навык. Не упускайте прилив мотивации и используйте её грамотно. Звёзды нашептали, что на горизонте виднеется финансовый рост. Однако советуем не окунаться в шопинг с головой.,