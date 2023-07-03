Трагедия в семье Роберта де Ниро: что известно

Внук актера Роберта де Ниро – Леандро – скончался в возрасте 20 лет. Об этом сообщило издание People, обратив внимание на одну из последних публикаций в соцсетях дочери голливудской звезды. 51-летняя Дрена де Ниро посвятила сыну Леандро трогательный пост.

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Дрена подчеркнула, что сын был для нее «радостью» и «сердцем», и она хотела бы умереть вместе с ним.

«Я не знаю, как жить без тебя, но я постараюсь продолжать и распространять любовь и свет, которые ты так помогла мне почувствовать, став твоей мамой», — написала дочь Роберта де Ниро в соцсетях.

Отцом Леандро является художник Карлос Маре. Он также разместил на своей странице в социальной сети фотографию сына в черно-белом цвете. Однако никаких публичных заявлений художник делать не стал.

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Неизвестно, что стало причиной смерти единственного сына Дрены де Ниро. Журналисты обратились за комментарием к представителям семьи Роберта де Ниро. Однако те пока не дали каких-либо официальных комментариев.

Напомним, всего у Роберта де Ниро семеро детей и четверо внуков — один от дочери Дрены и трое от сына Рафаэля. Сам голливудский актер дважды вступал в брак, а также одно время встречался с экс-моделью Туки Смит. В отношениях с манекенщицей де Ниро вновь стал отцом: у него родились сыновья-близнецы — Джулиан и Аарон Кендрик. Двух дочерей от знаменитости родила Грейс Хайтауэр — Эллиот и Хелен.