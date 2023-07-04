$89.33+0.9497.26+1.24

Певец Сергей Пенкин признался, что хотел бы спеть дуэтом с Элтоном Джоном

Певец Сергей Пенкин рассказал о планах в творческой карьере. Его слова цитирует Teleprogramma.pro.

Сергей Пенкин выразил желание спеть дуэтом с Элтоном Джоном
© РИА Новости

По словам артиста, он продолжает активно выступать по России. По его словам, «любой артист может позавидовать» графику гастролей Пенкина.

Также Пенкин признался, что хотел бы спеть дуэтом с известным зарубежным артистом. Исполнитель считает, что дуэт поможет ему в творчестве.

«С Элтоном Джоном. Любой дуэт – это всегда движение вперед, обмен с человеком полезным опытом», — поделился Пенкин.

По словам артиста, он мечтает о создании собственного музыкального театра. Пенкин заверил, что собирал бы там звезд шоу-бизнеса.

«Хочу сделать свой музыкальный театр, чтобы мэрия подарила бы мне старый кинотеатр в центре города, который я отреставрирую сам. Там могли бы выступать талантливые певцы, танцоры, жонглеры, пригласить ведущего, который мог бы удивлять зрителей», — отметил певец. По словам Пенкина, такой шаг помог бы сплотить знаменитостей.

«А то нам некуда пойти, кроме караоке. Но я ненавижу караоке», — заявил Пенкин.

Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости