Сергей Пенкин выразил желание спеть дуэтом с Элтоном Джоном

Певец Сергей Пенкин рассказал о планах в творческой карьере. Его слова цитирует Teleprogramma.pro.

По словам артиста, он продолжает активно выступать по России. По его словам, «любой артист может позавидовать» графику гастролей Пенкина.

Также Пенкин признался, что хотел бы спеть дуэтом с известным зарубежным артистом. Исполнитель считает, что дуэт поможет ему в творчестве.

«С Элтоном Джоном. Любой дуэт – это всегда движение вперед, обмен с человеком полезным опытом», — поделился Пенкин.

По словам артиста, он мечтает о создании собственного музыкального театра. Пенкин заверил, что собирал бы там звезд шоу-бизнеса.

«Хочу сделать свой музыкальный театр, чтобы мэрия подарила бы мне старый кинотеатр в центре города, который я отреставрирую сам. Там могли бы выступать талантливые певцы, танцоры, жонглеры, пригласить ведущего, который мог бы удивлять зрителей», — отметил певец. По словам Пенкина, такой шаг помог бы сплотить знаменитостей.