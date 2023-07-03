МакSим впервые после отмены тура вышла на связь с поклонниками

Российская певица МакSим вышла на связь после долгого перерыва. Исполнительница рассказала о своём состоянии, а также о своём возвращении на сцену. Об этом сообщает boda.

Отмечается, что певица вышла на связь с поклонниками впервые с момента отмены гастрольного тура в апреле. Тогда отмену концертов МакSим объяснила проблемами со здоровьем. Сейчас певица подтвердила эту информацию.

«Восстанавливаюсь. Я слишком много на себя взяла больших туров и ответственности после болезни, пришла к тому, что я должна приводить свой организм в порядок», – заявила певица.

При этом подробностей о своей болезни МакSим рассказывать не стала.

Кроме того, МакSим обещала вернуться на сцену в октябре.

«Произошли некоторые изменения в составе музыкантов. Сейчас работаем над этим вопросом», – рассказала она.