Рэпер Мот прервал концерт в Ереване из-за серьезной травмы

Российский хип-хоп-исполнитель Мот (настоящее имя — Матвей Мельников) прервал свой концерт в Ереване из-за серьезной травмы. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

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Артист рассказал, что во время выступления его плечо вылетело из сустава. Он отправился в травмпункт, где прошел обследования, в результате которых врачи диагностировали рэперу вывих и перелом.

Мот добавил, что займется восстановлением своего здоровья, а также поблагодарил зрителей Еревана за «горячий прием» и принес извинения за то, что прервал концерт из-за травмы.

«Как говорится, то ли еще будет. На связи», — добавил музыкант.