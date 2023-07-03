Мот прервал концерт в Ереване из-за травмы

Концерт рэпера Мота (настоящее имя — Матвей Мельников) в Ереване закончился наложением гипса. Как сообщает Telegram-канал «НЕОПРА, БЛИН!», во время выступления в столице Армении он вывихнул плечо и сломал руку.

«Вынужден был уйти со сцены посреди концерта. Вылетело плечо из сустава. Нужно было ехать в травмпункт. Еще раз извините», — сказал рэпер, поблагодарив публику в Ереване за теплый прием.

Музыкант не стал уточнять, какую именно травму получил, а также не уточнил, сколько времени ему потребуется на восстановление после травмы.