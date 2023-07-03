Мот прервал концерт в Ереване из-за травмы
Концерт рэпера Мота (настоящее имя — Матвей Мельников) в Ереване закончился наложением гипса. Как сообщает Telegram-канал «НЕОПРА, БЛИН!», во время выступления в столице Армении он вывихнул плечо и сломал руку.
«Вынужден был уйти со сцены посреди концерта. Вылетело плечо из сустава. Нужно было ехать в травмпункт. Еще раз извините», — сказал рэпер, поблагодарив публику в Ереване за теплый прием.
Музыкант не стал уточнять, какую именно травму получил, а также не уточнил, сколько времени ему потребуется на восстановление после травмы.
Напомним, что в феврале на концерте рэпера в московском баре «МЕМО» поклонник устроил стрельбу. Фанат был недоволен тем, что охрана не пропустила его вместе с компанией мужчин на сцену к Мельникову. В происшествии никто не пострадал, а мужчина успел скрыться после того, как открыл огонь из травматического пистолета.
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