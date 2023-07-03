Лолита объяснила, почему не участвовала в шоу Пугачевой

Российская певица, актриса и телеведущая Лолита пояснила, почему пропускала знаменитые в свое время "Рождественские встречи" Аллы Пугачевой. Говорит, "не всегда попадала" в формат. Но обид на экс-примадонну Лолита никогда не держала, в отличие от некоторых других, и отношения у артисток были теплые, приятельские.