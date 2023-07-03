Лолита объяснила, почему не участвовала в шоу Пугачевой

Певица Лолита объяснила, почему не участвовала в шоу Аллы Пугачевой
Российская певица, актриса и телеведущая Лолита пояснила, почему пропускала знаменитые в свое время "Рождественские встречи" Аллы Пугачевой. Говорит, "не всегда попадала" в формат. Но обид на экс-примадонну Лолита никогда не держала, в отличие от некоторых других, и отношения у артисток были теплые, приятельские.
"Я не всегда попадала, по причине того, что у меня песни не подходили в том или ином году, нет материала", - приводит слова Лолиты "СтарХит".
Как подчеркивает исполнительница, "Встречи" были личным режиссерским проектом Пугачевой, поэтому она "имела право" редактировать их состав на свое усмотрение.
"Я не обижалась. Поэтому я была на встречах через раз, через два", - заключила Лолита.