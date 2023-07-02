Лолита назвала Пугачеву «великой»
После отъезда Аллы Пугачевой из России певица часто подвергается критике. В частности, некоторые коллеги по цеху стали озвучивать, что Примадонна разрушала их карьеру, чтобы не было конкуренции. Лолита Милявская на VK Fest в Петербурге резко высказалась по поводу запоздалой критики.
По словам Милявской, именно Алла Борисовна помогла ей в начале карьеры. Так, она подарила ей песню «Маленький», которую Лолита исполняла вместе с Александром Цекало в дуэте «Академия». Трек, ставший хитом, был изначально написан для Пугачевой, - пишет «Комсомольская Правда».
«Только неталантливые и ленивые говорят плохо о выдающихся и великих людях. Кстати, части из этих людей эта выдающаяся женщина помогала. Сказки о том, что она кого-то закрыла и не давала расти, забудьте сразу. Она не могла кого-то не взять в «Рождественские встречи». И я тоже не всегда попадала. Потому что мои песни не подходили в том или ином году, не было материала. Это ее личный режиссерский проект. Алла Борисовна имела право! Конечно, наверное, кто-то обижался. Я не обижалась. Поэтому я была на встречах через раз, через два», - объяснила Лолита.
Милявская подчеркнула, что считает Примадонну выдающейся певицей.
«Я в жизни не слышала, чтобы она говорила о ком-то плохо. Потому что она из разряда великих. И в ближайшее время я пока замены ей по масштабности не вижу», - резюмировала звезда.
Ранее Лолита рассказывала, что не является поклонницей частных самолетов и бизнес-класса. Она любит путешествовать по старинке — поездом.