Лолита назвала Пугачеву «великой»

«Только неталантливые и ленивые говорят плохо о выдающихся и великих людях. Кстати, части из этих людей эта выдающаяся женщина помогала. Сказки о том, что она кого-то закрыла и не давала расти, забудьте сразу. Она не могла кого-то не взять в «Рождественские встречи». И я тоже не всегда попадала. Потому что мои песни не подходили в том или ином году, не было материала. Это ее личный режиссерский проект. Алла Борисовна имела право! Конечно, наверное, кто-то обижался. Я не обижалась. Поэтому я была на встречах через раз, через два», - объяснила Лолита.