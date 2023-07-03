Умер 55-летний гитарист и основатель пост-хардкор группы Hot Snakes Эрик Фроберг
Скончался гитарист, ведущий вокалист и основатель пост-хардкор группы Hot Snakes из Сан-Диего Эрик "Рик" Фроберг. О смерти музыканта в соцсетях сообщил его друг, участник группы и также ее основатель Джон Рейс.
"Рик внезапно скончался прошлой ночью. Его искусство сделало жизнь лучше. Единственное, что он любил больше искусства и рок-н-ролла, это его друзья. Его навсегда запомнят за его творчество, дальновидность и способность нести красоту в этот мир. Я люблю тебя, Рик. Я буду скучать по тебе всю оставшуюся жизнь", - написал Джон Рейс.
Эрик Фроберг родился в 1968 году в Лос-Анджелесе, жил в Нью-Йорке и Калифорнии, был гитаристом и солистом в таких группах как Pitchfork, Drive Like Jehu, также играл с группами Last of the Juanitas, Thingy и Obits. Он также известен как художник и иллюстратор. Музыкант рисовал обложки и рекламные макеты для мерчендайзинга своих и дружественных групп.