Умер 55-летний гитарист и основатель пост-хардкор группы Hot Snakes Эрик Фроберг

Эрик Фроберг родился в 1968 году в Лос-Анджелесе, жил в Нью-Йорке и Калифорнии, был гитаристом и солистом в таких группах как Pitchfork, Drive Like Jehu, также играл с группами Last of the Juanitas, Thingy и Obits. Он также известен как художник и иллюстратор. Музыкант рисовал обложки и рекламные макеты для мерчендайзинга своих и дружественных групп.