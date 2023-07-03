Умер 55-летний гитарист и основатель пост-хардкор группы Hot Snakes Эрик Фроберг

"Рик внезапно скончался прошлой ночью. Его искусство сделало жизнь лучше. Единственное, что он любил больше искусства и рок-н-ролла, это его друзья. Его навсегда запомнят за его творчество, дальновидность и способность нести красоту в этот мир. Я люблю тебя, Рик. Я буду скучать по тебе всю оставшуюся жизнь", - написал Джон Рейс.