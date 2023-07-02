Боня озвучила цену за пластическую операцию

Виктория Боня зарабатывает, в том числе, на продаже собственных курсов по фейс-фитнесу. Телеведущая обучает клиентов, как самостоятельно поддерживать себя в форме.

Тем не менее, сама коуч прибегает к услугам хирургов-пластиков. Она уже сделала подтяжку лица, на очереди – изменение формы глаз. Виктория мечтает о «лисьих глазках», как у Беллы Хадид, - сообщает издание womanhit.

Боня отыскала врача, который оперировал Хадид, и договорилась, что он примет и ее.

В микроблоге Боня написала, в какую сумму обойдется ей хирургическое вмешательство. Проживание в клинике стоит 2800 долларов в сутки, предполагается, что курс реабилитации - пять дней. Сама операция стоит 171 тысячу долларов. Вместе с проживанием и анестезией получается 215 тысяч долларов.

«Сначала я испугалась этой цены… Потом все взвесила и приняла решение», — объяснила сама Вика.

Теледива сообщила и дату операции – 25 августа.

На днях российская певица и актриса Лолита высмеяла очередные высказывания блогерши Виктории Бони на философскую тему.