Боня озвучила цену за пластическую операцию
Виктория Боня зарабатывает, в том числе, на продаже собственных курсов по фейс-фитнесу. Телеведущая обучает клиентов, как самостоятельно поддерживать себя в форме.
Тем не менее, сама коуч прибегает к услугам хирургов-пластиков. Она уже сделала подтяжку лица, на очереди – изменение формы глаз. Виктория мечтает о «лисьих глазках», как у Беллы Хадид, - сообщает издание womanhit.
Боня отыскала врача, который оперировал Хадид, и договорилась, что он примет и ее.
В микроблоге Боня написала, в какую сумму обойдется ей хирургическое вмешательство. Проживание в клинике стоит 2800 долларов в сутки, предполагается, что курс реабилитации - пять дней. Сама операция стоит 171 тысячу долларов. Вместе с проживанием и анестезией получается 215 тысяч долларов.
«Сначала я испугалась этой цены… Потом все взвесила и приняла решение», — объяснила сама Вика.
Теледива сообщила и дату операции – 25 августа.
На днях российская певица и актриса Лолита высмеяла очередные высказывания блогерши Виктории Бони на философскую тему.
«Новое философское течение «Бонизм». Без «Е», - высказалась Милявская.