Брежнева пожаловалась на мошенников-вымогателей

Вера Брежнева стала жертвой сетевых мошенников. Об этом она написала в личном микроблоге, попросив поклонников быть очень внимательными.

Певица рассказала, что преступники создали фейковые аккаунты и от ее имени вымогают деньги у доверчивых пользователей интернета. Вера призвала всех не попадаться на мошеннические схемы.

«Обращаюсь ко всем, кому могут написать от моего имени. Я не меняла телефон уже несколько лет. Не отправляйте мне деньги, пожалуйста. Не ведитесь на мошенников с моим фото в аккаунте», — попросила звезда.

Как сообщает gazeta.ru, после начала спецоперации Брежнева предпочитает общаться с поклонниками в соцсетях преимущественно на украинском языке. Но в данном случае пост создан на русском.