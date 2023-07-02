Брежнева пожаловалась на мошенников-вымогателей
Вера Брежнева стала жертвой сетевых мошенников. Об этом она написала в личном микроблоге, попросив поклонников быть очень внимательными.
Певица рассказала, что преступники создали фейковые аккаунты и от ее имени вымогают деньги у доверчивых пользователей интернета. Вера призвала всех не попадаться на мошеннические схемы.
«Обращаюсь ко всем, кому могут написать от моего имени. Я не меняла телефон уже несколько лет. Не отправляйте мне деньги, пожалуйста. Не ведитесь на мошенников с моим фото в аккаунте», — попросила звезда.
Как сообщает gazeta.ru, после начала спецоперации Брежнева предпочитает общаться с поклонниками в соцсетях преимущественно на украинском языке. Но в данном случае пост создан на русском.
Брежнева является гражданкой Украины, поэтому для своей деятельности в России ей требовалось иметь ВНЖ и быть ИП. С началом спецоперации певица со своим мужем Константином Меладзе переехала в Европу. Однако до недавнего времени она все еще продолжала продавать в РФ свою косметику. О лишении звезды российского ВНЖ и закрытии ИП сообщил ее адвокат.