Дибров попросил «не мешать злорадством» своей преемнице Карауловой

«Через 3 месяца вы забудете, что какой-то Дибров в этой программе был. Наоборот, будете находить новые интересные достоинства у моего преемника, кто бы он ни был. Так вы уж ему не мешайте сейчас злорадством. Не сравнивайте нас, а, наоборот, лейте ему поддержку. Дайте Карауловой три месяца», - посоветовал экс-ведущий.