Дибров попросил «не мешать злорадством» своей преемнице Карауловой
Дмитрий Дибров не смотрел новые выпуски программы «Кто хочет стать миллионером?». По его словам, из-за нехватки времени.
«Я особенно не смотрел, как Юля ведет программу. Мне просто некогда. Но я ее благословил. Мы встретились как-то на одном из юбилеев. Она подошла и говорит: «Вы меня хоть благословите, Дмитрий Александрович?» Я ответил: «Охотно. Вот вас – охотно!» — сказал Дибров.
Об этом он сообщил в разговоре с журналистами портала Prozvezd.info.
Дибров отметил, что Караулова – самая достойная кандидатура для его замены. А телезрителям посоветовал не сравнивать бывшего и нынешнего ведущих, а поддержать преемницу.
«Через 3 месяца вы забудете, что какой-то Дибров в этой программе был. Наоборот, будете находить новые интересные достоинства у моего преемника, кто бы он ни был. Так вы уж ему не мешайте сейчас злорадством. Не сравнивайте нас, а, наоборот, лейте ему поддержку. Дайте Карауловой три месяца», - посоветовал экс-ведущий.
Российский журналист и телеведущий Дмитрий Дибров давно не общался со своей дочерью Ладой и внучкой Мией, которые проживают во Франции.
Телеведущий признался, что не может попасть во Францию прямым рейсом, а еще переживает, что общественность сочтет его продажным в нынешней ситуации.