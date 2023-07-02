«Кантри-поп-королева» Шанайя Твейн упала на сцене

Кантри-певица Шанайя Твейн упала во время выступления в Чикаго. Видеоролик разместил TMZ.

Звезда исполняла композицию «Don't Be Stupid» в амфитеатре Credit Union 1 в Тинли-парке. Она шла по сцене и поскользнулась, после чего рухнула. Однако Твейн не стала прерывать выступление — она продолжила исполнять песню, а затем поднялась и провела концерт без перерыва.

Очевидцы с концерта сообщают, что поклонники не стали бурно реагировать на произошедшее. Предполагается, что после падения у Твейн не было обнаружено никаких травм.

Шанайя Твейн носит титул «кантри-поп-королевы». Семь синглов певицы занимали первое место в чартах кантри-музыки США. Четыре последних альбома артистки поднимались на вершину рейтинга Billboard.