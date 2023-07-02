«Кантри-поп-королева» Шанайя Твейн упала на сцене
Кантри-певица Шанайя Твейн упала во время выступления в Чикаго. Видеоролик разместил TMZ.
Звезда исполняла композицию «Don't Be Stupid» в амфитеатре Credit Union 1 в Тинли-парке. Она шла по сцене и поскользнулась, после чего рухнула. Однако Твейн не стала прерывать выступление — она продолжила исполнять песню, а затем поднялась и провела концерт без перерыва.
Очевидцы с концерта сообщают, что поклонники не стали бурно реагировать на произошедшее. Предполагается, что после падения у Твейн не было обнаружено никаких травм.
Шанайя Твейн носит титул «кантри-поп-королевы». Семь синглов певицы занимали первое место в чартах кантри-музыки США. Четыре последних альбома артистки поднимались на вершину рейтинга Billboard.
В апреле 57-летняя Твейн снялась обнаженной для сингла 2023 года «Waking Up Dreaming». По словам звезды, ню-съемка придала ей уверенности в себе. Она призналась, что была готова к критике, но не стала обращать внимания на негативные комментарии. Также Твейн заверила, что не намерена делать пластические операции.