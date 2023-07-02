Появились новости о состоянии Федосеевой-Шукшиной
Народную артистку РСФСР Лидию Федосееву-Шукшину выписали из больницы и разместили в реабилитационном центре. Об этом сообщает ТАСС.
5 июня была доставлена в одну из московских клиник вдова знаменитого писателя и режиссера Василия Шукшина. Telegram-каналы нннаписали, что 84-летней актрисе установили электрокардиостимулятор после инфаркта головного мозга.
Сейчас в ее состоянии наблюдается положительная динамика.
Дочь Федосеевой-Шукшиной Ольга сообщила, что маму перевели в реабилитационный центр.
«Лидия Николаевна была выписана из больницы, но не в домашние условия, а в реабилитационный центр. С таким диагнозом важна длительная реабилитация, восстановление двигательных функций. И этим будут постепенно, день ото дня заниматься, она уже четвертый день там находится. Это частный реабилитационный центр на территории Москвы. Требуется время, кропотливое внимание», - объяснила она.
Ранее Лидия Федосеева-Шукшина была гостьей программы НТВ «Секрет на миллион». Актриса рассказала о том, из чего складываются бюджеты ее и ее близких, о взаимоотношениях в семье и опровергла слухи о насильственном помещении в дом престарелых.