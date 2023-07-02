Появились новости о состоянии Федосеевой-Шукшиной

«Лидия Николаевна была выписана из больницы, но не в домашние условия, а в реабилитационный центр. С таким диагнозом важна длительная реабилитация, восстановление двигательных функций. И этим будут постепенно, день ото дня заниматься, она уже четвертый день там находится. Это частный реабилитационный центр на территории Москвы. Требуется время, кропотливое внимание», - объяснила она.