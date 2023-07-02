Дроздов рассказал, как идет его выздоровление

«Болевые ощущения у меня прошли, температуры нет. Сплю тоже нормально – к катетеру уже привык. Остались только проблемы с дыханием и сутулость. Никак не могу распрямиться. Врачи говорят: перелом сложный, нужно время. Медики мне предложили специальный комплекс упражнений для того, чтобы избавиться от сутулости и нормализовать дыхание. Я начинаю их постепенно осваивать», -объяснил он.