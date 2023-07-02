Джаггер сделал предложение матери своего сына

Мик Джаггер сделал предложение своей возлюбленной — 36-летней экс-балерине Мелани Хэмрик, которая моложе его на 43 года.

Кольцо с бриллиантами на безымянном пальце бывшей танцовщицы появилось еще в конце прошлого года, но тогда Мелани отшучивалась на вопросы журналистов, отвечая, что это подарок-обещание.

Однако в последнее время пара уже не скрывает очевидное. Как сообщает издание super.ru со ссылкой на зарубежную прессу, Мелани уже не отрицает свой новый статус.

Мик Джагер и Мелани вместе уже почти десяток лет. У них 6-летний сын Деверо. Для 79-летнего легендарного рок-музыканта это будет третий брак. Зато у сэра Мика имеется 8 детей от разных матерей, а старшей дочери уже 52 года.