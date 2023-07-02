Панкратов-Черный рассказал о злой шутке Якубовича

Александр Панкратов-Черный был гостем передачи «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой на телеканале НТВ. Актер рассказал, что Леонид Якубович обидно разыграл его 1 апреля.

В свое время ведущий шоу «Поле чудес» обратился к нему с просьбой приехать в киностудию «Мосфильм», чтобы встретиться с «важными людьми», - сообщает gazeta.ru.

«Я как дурачок приезжаю в Дом кино и жду этих важных людей. Якубович звонит и говорит: «Ты где?». Я говорю, что в Доме кино, жду, где твои важные гости. А он мне говорит: «С 1 апреля, Саша». Злая шутка, да», — рассказал Панкратов-Черный.

Панкратов-Черный,конечно, был сильно обижен на устроившего такой первоапрельский розыгрыш Леонида Якубовича Но мстить ему не стал, а со временем прошла и обида.

Лера Кудрявцева, однако, в эфире возмутилась и заявила, что Якубович скверно пошутил над Панкратовым-Черным.