Рэпер Леша Свик прокомментировал слухи о разводе

Рэпер Леша Свик (настоящее имя — Алексей Норкитович) опроверг информацию о разводе. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

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Свик посоветовал не верить новостям. По словам артиста, у них с женой все в порядке. Он продемонстрировал обручальное кольцо на безымянном пальце.

«Я бы новостям никогда не верил. Я бы верил своего пальцу», — отметил рэпер.

В январе богерша Ксения Ткачева сообщила, что разводится с мужем, рэпером Лешей Свиком. Она намекала, что причиной разрыва стали измены супруга. Поклонники заметили, что супруги уже некоторое время не носят обручальные кольца. Блогерша отказала комментировать это. Она предположила, что ее «бывший муж» и «его женщина из Екатеринбурга» могут высказаться насчет этой ситуации.

Ткачева и Свик поженились в июле 2022 года. После регистрации брака в ЗАГСе пара отправилась загород отмечать событие с родственниками и друзьями. 1 декабря 2022 года блогерша родила дочь. Девочку назвали Эмилией.