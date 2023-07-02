Боярский признался, что изменил мнение о таланте дочери
Ранее Михаил Боярский никогда не видел в дочери Лизе настоящую актрису. Он заявлял, что она должна заниматься домом и детьми, а не выступать не сцене.
«Я просто очень рад, что у нее двое детей. Рано или поздно поймет: все, чем она занималась, — это романтическая юность», — говорил Боярский.
Однако в настоящее время очевидно, что Елизавета состоялась как артистка. В ее фильмографии несколько десятков лент, - пишет Экспресс Газета.
И знаменитый отец, наконец-то, изменил свое мнение о таланте дочери.
«Сейчас я, конечно, уже больше отец Лизы Боярской, чем актер Михаил Боярский. Ну и слава богу! Ради этого я и жил», — сказал он в беседе с журналистами.
Ранее Михаил Боярский вспомнил в интервью «Мосленте» о своих актерских заработках в СССР. Он назвал себя добытчиком в семье, но отметил, что зарабатывал «ничтожные» деньги.