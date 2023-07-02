Боярский признался, что изменил мнение о таланте дочери

Ранее Михаил Боярский никогда не видел в дочери Лизе настоящую актрису. Он заявлял, что она должна заниматься домом и детьми, а не выступать не сцене.

«Я просто очень рад, что у нее двое детей. Рано или поздно поймет: все, чем она занималась, — это романтическая юность», — говорил Боярский.

Однако в настоящее время очевидно, что Елизавета состоялась как артистка. В ее фильмографии несколько десятков лент, - пишет Экспресс Газета.

И знаменитый отец, наконец-то, изменил свое мнение о таланте дочери.

«Сейчас я, конечно, уже больше отец Лизы Боярской, чем актер Михаил Боярский. Ну и слава богу! Ради этого я и жил», — сказал он в беседе с журналистами.