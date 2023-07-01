Бедрос Киркоров заявил, что не собирается жениться на 43-летней подруге
Певец Бедрос Киркоров заявил, что не планирует жениться на своей 43-летней подруге Олесе Ивановой. В комментарии сайту kp.ru артист отметил, что женщина является его лишь спутницей, но не возлюбленной.
«Не будет никакой свадьбы. И любимой женщины у меня нет. Приписали мне ее, — сказал Киркоров-старший. — Она [Олеся] просто со мной рядом».
По словам артиста, Иванова постоянно находится рядом и заботится о нем. Женщина ответила отрицательно на вопрос о том, подал ли исполнитель на развод с супругой Людмилой Смирновой из-за нее. «Я просто ему помогаю. Ни в коем случае», — заявила Иванова.
Как объяснил Киркоров, в 2022 году он часто попадал в больницу, а Иванова постоянно сопровождала его, в то время как жены Людмилы Смирновой не было рядом.
«Она [жена] — профессор экономических наук, ее кафедра в Новгороде, она не хочет ехать в Москву. Когда родились мои внуки, я сказал, давай в Тимирязево устроимся, она вначале согласилась. Но у нее там еще свои родственники есть, и уговорили. Меня это обозлило. Я ничего не сказал», — высказался Киркоров.
Ранее Бедрос Киркоров заявил, что уже 20 лет не живет с женой.