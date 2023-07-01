Бедрос Киркоров заявил, что не собирается жениться на 43-летней подруге

«Она [жена] — профессор экономических наук, ее кафедра в Новгороде, она не хочет ехать в Москву. Когда родились мои внуки, я сказал, давай в Тимирязево устроимся, она вначале согласилась. Но у нее там еще свои родственники есть, и уговорили. Меня это обозлило. Я ничего не сказал», — высказался Киркоров.