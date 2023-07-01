Звездный хирург пообещал, что скоро публика увидит "нового Филиппа"

Филипп Киркоров не скрывает, что занялся улучшением своей внешности и сделал ряд пластических операций. Результат налицо- таким стройным поп-король не был даже в молодости, - информирует «Московский Комсомолец». Пластический хирург

Тимур Хайдаров рассказал, что вскоре Филипп будет выглядеть еще лучше – должны сойти послеоперационные отеки.

«Сейчас, я знаю, его сравнивают с танцующим миллионером. Но, поверьте мне, что он будет еще круче», - сообщил Хайдаров.

Но работу над собой Киркоров еще не завершил. В ближайшее время певца ждет еще ряд хирургических вмешательств, объяснил хирург, не вдаваясь в детали.