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Звездный хирург пообещал, что скоро публика увидит "нового Филиппа"

Филипп Киркоров не скрывает, что занялся улучшением своей внешности и сделал ряд пластических операций. Результат налицо- таким стройным поп-король не был даже в молодости, - информирует «Московский Комсомолец». Пластический хирург

Звездный хирург пообещал, что скоро публика увидит "нового Филиппа"
© РИА Новости

Тимур Хайдаров рассказал, что вскоре Филипп будет выглядеть еще лучше – должны сойти послеоперационные отеки.

«Сейчас, я знаю, его сравнивают с танцующим миллионером. Но, поверьте мне, что он будет еще круче», - сообщил Хайдаров.

Но работу над собой Киркоров еще не завершил. В ближайшее время певца ждет еще ряд хирургических вмешательств, объяснил хирург, не вдаваясь в детали.

На днях Филипп Киркоров с шиком отметил день рождения своего сына Мартина, мальчику исполнилось 11 лет. Дорогие подарки, звездные гости и показ собственной коллекции одежды, на которую именитый отец потратил круглую сумму.

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